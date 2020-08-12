У випуску новин за 12 серпня станом на 12:00 – у Європарламенті група депутатів закликає керівництво Євросоюзу ввести санкції через ситуацію у Білорусі. Обмеження хочуть направити цілеспрямовано проти високопосадовців країни, членів їх родин, керівників силових структур та членів ЦВК. Голова столичного адмінсуду Павло Вовк заявив, що готовий прийти на допит в НАБУ.

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На Харківщині прикордонники виявили в своїх лавах колишнього бойовика. Перевірка встановила, що з вересня 2014 року по лютий 2015 року чоловік добровільно служив у складі незаконного формування "Оплот" на окупованій території.

У Німеччині розкритикували російську вакцину від COVID-19. Реєстрацію препарату назвали "ризикованим експериментом на людях".

Сьогодні вночі російські найманці випустили кілька автоматних черг у бік наших позицій біля Мар'їнки. Це вже вдруге за добу.

У Білорусі на підтримку арештованих та постраждалих в ході протестів зібрали мільйон доларів.