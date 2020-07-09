В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 12:00 – из-за вспышки коронавируса ВВП Украины упал на 6%. Такие данные обнародовали в Министерстве экономики. В Белграде протестуют против введения комендантского часа. Часть радикально настроенных митингующих начала бросать в сторону полиции камни и бутылки. Силовики ответили слезоточивым газом и резиновыми дубинками.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Количество новых больных коронавирусом в Украине снова увеличилось. За прошедшие сутки в лабораториях подтвердили 810 случаев. Одну из крупнейших компаний США оштрафовали за продажу товаров в оккупированный Крыму. Amazon должна заплатить 134,523 тысячи долларов. Трехсторонняя контактная группа предварительно согласовала 13 новых участков на Донбассе для проведения работ по разминированию территории. Об этом сообщает Офис Президента. Из-за дождей в Волынской и Ивано-Франковской областях ожидают новые подтопления. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.