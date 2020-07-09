У випуску новин за 9 липня станом на 12:00 – через спалах коронавірусу ВВП України впав на 6%. Такі дані оприлюднили в Міністерстві економіки. У Белграді протестують проти запровадження комендантської години. Частина радикально налаштованих мітингувальників почала жбурляти у бік поліції каміння та пляшки. Силовики відповіли сльозогінним газом та гумовими кийками.

Також у випуску новин на 24 каналі: Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знову збільшилась. Минулої доби у лабораторіях підтвердили 810 випадків. Одну з найбільших компаній США оштрафували за продаж товарів до окупованого Криму. Amazon має сплатити 134,523 тисячі доларів. Тристороння контактна група попередньо погодила 13 нових ділянок на Донбасі для проведення робіт з розмінування території. Про це повідомляє Офіс Президента. Через дощі у Волинській та Івано-Франківській областях очікують на нові підтоплення. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.