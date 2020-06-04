В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 12:00 – МВФ 9 июня решит, предоставлять ли Украине очередную программу финансовой помощи. Об этом сообщил украинский представитель при фонде Владислав Рашкован. В российском Норильске ввели чрезвычайное положение федерального уровня. Все из-за того, что 29 мая на заводе "Норникель" произошла утечка 21 тысячи тонн солярки.

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