У випуску новин за 4 червня станом на 12:00 – МВФ 9 червня вирішить, чи надавати Україні чергову програму фінансової допомоги. Про це повідомив український представник при фонді Владислав Рашкован. У російському Норільську запровадили надзвичайний стан федерального рівня. Все через те, що 29 травня на заводі "Норнікель" стався витік 21 тисячі тонн солярки.

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У Нікополі на Дніпропетровщині в автомобілі згорів чоловік. Відомо, що авто спалахнуло просто під час руху. А от причини займання поки ще встановлюють.

В Афінах мітингувальники закидали посольство США камінням та "коктейлями Молотова". Поліція у відповідь застосувала світло-шумові гранати та сльозогінний газ.

Львівський аеропорт готується до запуску. Вже із 15 червня там відновлять частину рейсів за кордон. Про співпрацю заявили польські, німецькі й португальські авіаперевізники.

Підозрюваному поліцейському, якого звинувачують у вбивстві афроамериканця у США, підвищили рівень обвинувачень. Йому може загрожувати до 40 років позбавлення волі.