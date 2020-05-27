Выпуск новостей за 12:00: Третья смерть от коронавируса в ВСУ. Помощь Украине от Катара

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 12:00 – от коронавируса умер военный на Львовщине. Его экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Диагноз подтвердили у мужчины посмертно. В МИД сообщили, что Катар предоставил Украине 9 тонн гуманитарной помощи. В частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны для медиков.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Авиасообщение в Украине возобновится уже 15 июня, об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Люди, прибывающие в страну, будут проходить обязательную самоизоляцию или обсервацию.

В Twitter приняли решение обозначить часть сообщений Дональда Трампа пометкой о необходимости проверить факты, изложенные в его сообщениях.

В инфекционной больнице Харькова из-за вспышки коронавируса не хватает медперсонала. Там смертоносное заболевание подхватили уже 27 работников, в том числе главный врач.

"Укрзализныця" уже открыла онлайн-продажу билетов на 14 поездов. В частности, из Киева, Харькова, Одессы и Днепра. Продают билеты на половину мест, чтобы сохранять дистанцию ​​между пассажирами.