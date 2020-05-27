Випуск новин за 12:00: Третя смерть від коронавірусу в ЗСУ. Допомога Україні від Катару

У випуску новин за 27 травня станом на 12:00 – від коронавірусу помер військовий на Львівщині. Його експрес-тест на COVID-19 показав негативний результат. Діагноз підтвердили у чоловіка посмертно. У МЗС повідомили, що Катар надав Україні 9 тон гуманітарної допомоги. Зокрема, медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицеві щитки та комбінезони для медиків.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Авіасполучення в Україні відновиться вже 15 червня, про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Люди, які прибуватимуть до країни, проходитимуть обов'язкову самоізоляцію або обсервацію.

У Twitter ухвалили рішення позначити частину повідомлень Дональда Трампа позначкою про необхідність перевірити факти, викладені в його дописах.

В інфекційній лікарні Харкова через спалах коронавірусу бракує медперсоналу. Там смертоносну недугу підхопили вже 27 працівників, зокрема головний лікар.

Укрзалізниця вже відкрила онлайн-продаж квитків на 14 потягів. Зокрема, із Києва, Харкова, Одеси та Дніпра. Продають квитки на половину місць, аби зберігати дистанцію між пасажирами.