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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 12:00: Третя смерть від коронавірусу в ЗСУ. Допомога Україні від Катару

Випуск новин -

У випуску новин за 27 травня станом на 12:00 – від коронавірусу помер військовий на Львівщині. Його експрес-тест на COVID-19 показав негативний результат. Діагноз підтвердили у чоловіка посмертно. У МЗС повідомили, що Катар надав Україні 9 тон гуманітарної допомоги. Зокрема, медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицеві щитки та комбінезони для медиків.

Також у випуску новин на 24 каналі: 

Авіасполучення в Україні відновиться вже 15 червня, про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Люди, які прибуватимуть до країни, проходитимуть обов'язкову самоізоляцію або обсервацію.

У Twitter ухвалили рішення позначити частину повідомлень Дональда Трампа позначкою про необхідність перевірити факти, викладені в його дописах.

В інфекційній лікарні Харкова через спалах коронавірусу бракує медперсоналу. Там смертоносну недугу підхопили вже 27 працівників, зокрема головний лікар. 

Укрзалізниця вже відкрила онлайн-продаж квитків на 14 потягів. Зокрема, із Києва, Харкова, Одеси та Дніпра. Продають квитки на половину місць, аби зберігати дистанцію між пасажирами.

Теги: Катар Збройні сили України Випуск новин
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