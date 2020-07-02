В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 12:00 – Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении главы Нацбанка Якова Смолия. Соответствующий документ появился на сайте парламента. Путин стал "вечным" президентом. Поправки в Конституцию Российской Федерации поддержали более 70% избирателей. При этом явка составила 65%.

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Уже сегодня в Украине разрешено работать кинотеатрам после карантинного перерыва.

За отсутствие маски в общественных местах будет штраф. Правительство предлагает установить административную ответственность для физических и юридических лиц за пребывание в общественном транспорте и публичных местах без защитных масок.

Двое погибших и один травмированный: в ДТП на Житомирщине легковушка на скорости влетела в припаркованную на обочине фуру.