У випуску новин за 2 липня станом на 12:00 – Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення голови Нацбанку Якова Смолія. Відповідний документ з'явився на сайті парламенту. Путін став "вічним" президентом. Поправки до Конституції Російської Федерації підтримали понад 70% виборців. При цьому явка склала 65%.

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