Выпуск новостей за 12:00: Возобновление работы метро. Мощный ураган в Австралии
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 12:00 – в Киеве и Харькове после двух месяцев карантина заработало метро. Впускают пассажиров в масках и перчатках, а также просят соблюдать социальную дистанцию. Австралию накрыл мощный ураган. Более 60 тысяч домов остались без света. Ураган прилетел из Индийского океана и обрушился на западную часть Австралии.
Також у випуску новин на 24 каналі:
В Україні різко впала кількість нових хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердили 259 діагнозів.
В Україні почали відновлювати богослужіння всередині храмів.
У Львові почали робити тести на антитіла до коронавірусу.
Чорногорія стала першою країною в Європі, яка фактично подолала епідемію COVID-19.
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