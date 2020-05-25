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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 12:00: Возобновление работы метро. Мощный ураган в Австралии

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В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 12:00 – в Киеве и Харькове после двух месяцев карантина заработало метро. Впускают пассажиров в масках и перчатках, а также просят соблюдать социальную дистанцию. Австралию накрыл мощный ураган. Более 60 тысяч домов остались без света. Ураган прилетел из Индийского океана и обрушился на западную часть Австралии.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні різко впала кількість нових хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердили 259 діагнозів.

В Україні почали відновлювати богослужіння всередині храмів.

У Львові почали робити тести на антитіла до коронавірусу.

Чорногорія стала першою країною в Європі, яка фактично подолала епідемію COVID-19.

Теги: Выпуск новостей
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