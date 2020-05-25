Випуск новин за 12:00: Відновлення роботи метро. Потужний ураган в Австралії
У випуску новин за 25 травня станом на 12:00 – у Києві та Харкові після двох місяців карантину запрацювало метро. Впускають пасажирів в масках та рукавичках, а також просять дотримуватись соціальної дистанції. Австралію накрив потужний ураган. Понад 60 тисяч будинків залишились без світла. Буревій прилетів з Індійського океану та вразив західну частину Австралії.
Також у випуску новин на 24 каналі:
В Україні різко впала кількість нових хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердили 259 діагнозів.
В Україні почали відновлювати богослужіння всередині храмів.
У Львові почали робити тести на антитіла до коронавірусу.
Чорногорія стала першою країною в Європі, яка фактично подолала епідемію COVID-19.
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