Випуск новин за 12:00: Відновлення роботи метро. Потужний ураган в Австралії

У випуску новин за 25 травня станом на 12:00 – у Києві та Харкові після двох місяців карантину запрацювало метро. Впускають пасажирів в масках та рукавичках, а також просять дотримуватись соціальної дистанції. Австралію накрив потужний ураган. Понад 60 тисяч будинків залишились без світла. Буревій прилетів з Індійського океану та вразив західну частину Австралії.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Україні різко впала кількість нових хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердили 259 діагнозів. В Україні почали відновлювати богослужіння всередині храмів. У Львові почали робити тести на антитіла до коронавірусу. Чорногорія стала першою країною в Європі, яка фактично подолала епідемію COVID-19.