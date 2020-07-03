В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 12:00 – Польша передумала и вернула обязательный карантин для украинцев. Украину исключили из перечня стран, смягчившим ограничения при пересечении польской границы. Однако ввели другие изменения. В частности, расширили перечень категорий, которые освобождаются от карантина. Нацбанк продал 200 миллионов долларов валюты, чтобы успокоить панику на рынке.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Конгресс США одобрил санкции против Китая из-за закона о национальной безопасности Гонконга. В Харькове из-за прорыва на теплосети погиб коммунальщик. Трагедия произошла накануне из-за поломки трубопровода. На Волыни усиливают карантин в местах массового отдыха. Об этом сообщили в облгосадминистрации. В частности, в Шацком районе, куда приезжают отдохнуть на озерах много туристов, запретили нерегулярные автомобильные перевозки.