У випуску новин за 3 липня станом на 12:00 – Польща передумала і повернула обов'язковий карантин для українців. Україну вилучили з переліку країн, яким пом'якшили обмеження після перетину польського кордону. Однак запровадили й інші зміни. Зокрема, розширили перелік категорій, які звільняються від карантину. Нацбанк продав 200 мільйонів доларів валюти, аби заспокоїти паніку на ринку.

Також у випуску новин на 24 каналі: Конгрес США схвалив санкції проти Китаю через закон про національну безпеку Гонконгу. У Харкові через прорив на тепломережі загинув комунальник. Трагедія сталася напередодні через поламку трубопроводу. На Волині посилюють карантин у місцях масового відпочинку. Про це повідомили в облдержадміністрації. Зокрема, у Шацькому районі, куди приїжджають відпочити на озерах чимало туристів, заборонили нерегулярні автомобільні перевезення.