Выпуск новостей за 12:00: Вспышка COVID-19 в Торчине. Предупреждение ВОЗ о пике пандемии

В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 12:00 – на предприятии, которое производит майонезы и кетчупы, зафиксировали вспышку коронавируса. Произошло это на заводе "Волыньхолдинг", что в поселке Торчин Луцкого района. Новый пик коронавируса трудно спрогнозировать и он может наступить в любой момент, считают во Всемирной организации здравоохранения. Сейчас идет только первая волна пандемии.

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