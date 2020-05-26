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Выпуск новостей за 12:00: Вспышка COVID-19 в Торчине. Предупреждение ВОЗ о пике пандемии

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В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 12:00 – на предприятии, которое производит майонезы и кетчупы, зафиксировали вспышку коронавируса. Произошло это на заводе "Волыньхолдинг", что в поселке Торчин Луцкого района. Новый пик коронавируса трудно спрогнозировать и он может наступить в любой момент, считают во Всемирной организации здравоохранения. Сейчас идет только первая волна пандемии.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Греции и Италии ослабили карантин. Там снова открыли кафе и рестораны.

В столице Чили граждане вышли на митинг, поскольку требовали помощи государства. Полиция сначала призывала граждан не нарушать карантин и разойтись, а позже применила против них водометы.

Печерский районный суд города Киева оставил под стражей подозреваемую в организации убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Суд продлил ее арест еще на 2 месяца.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости Луцка ВОЗ Выпуск новостей
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