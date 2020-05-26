Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 12:00: Спалах COVID-19 у Торчині. Попередження ВООЗ про пік пандемії

Випуск новин -

У випуску новин за 26 травня станом на 12:00 – на підприємстві, що виробляє майонези та кетчупи, зафіксували спалах коронавірусу. Сталося це на заводі "Волиньхолдинг", що в селищі Торчин Луцького району. Новий пік коронавірусу важко спрогнозувати і він може настати у будь-який момент, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Наразі триває тільки перша хвиля пандемії.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Греції та Італії послабили карантин. Там знову відкрили кафе та ресторани.

В столиці Чилі громадяни вийшли на мітинг, оскільки вимагали допомоги держави. Поліція спочатку закликала громадян не порушувати карантин і розійтися, а пізніше застосувала проти них водомети.

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою підозрювану в організації вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко. Суд продовжив її арешт ще на 2 місяці.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Новини Луцька ВООЗ Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Шанс, який Путін втратив
сьогодні , 12:00 Шанс, який Путін втратив
Андрій Зубов
Вибори мера Києва: хто хоче зайняти жадане крісло та чому боротьба буде дуже жорсткою
сьогодні , 08:30 Вибори мера Києва: хто хоче зайняти жадане крісло та чому боротьба буде дуже жорсткою
Микола Давидюк
Соковитий бургер з аджикою та беконом: рецепт фаст-фуду в домашніх умовах
25 травня , 11:03 Соковитий бургер з аджикою та беконом: рецепт фаст-фуду в домашніх умовах