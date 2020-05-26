Випуск новин за 12:00: Спалах COVID-19 у Торчині. Попередження ВООЗ про пік пандемії

У випуску новин за 26 травня станом на 12:00 – на підприємстві, що виробляє майонези та кетчупи, зафіксували спалах коронавірусу. Сталося це на заводі "Волиньхолдинг", що в селищі Торчин Луцького району. Новий пік коронавірусу важко спрогнозувати і він може настати у будь-який момент, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Наразі триває тільки перша хвиля пандемії.

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