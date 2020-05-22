Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 12:00: Второй этап ослабления карантина. Жуткое убийство на Житомирщине

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 12:00 – в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Поэтому заработает городской, пригородный и внутриобластной транспорт. Возле пруда на Житомирщине киевлянин расстрелял 7 друзей. В полиции сообщили, что сейчас открыто уголовное производство.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Одесі обвалилась частина аварійного будинку.

Україна передає до Міжнародного трибуналу докази проти Росії.

Україна може отримати 5 мільярдів доларів від МВФ.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду у приватній іспанській компанії.

 

Теги: Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Худший год в истории "Газпрома", или Груз на плечах России
сегодня , 08:40 Худший год в истории "Газпрома", или Груз на плечах России
Олександр Коваленко
Зеленский и состояние СБУшников: знает ли президент содержание своих законов
сегодня , 00:30 Зеленский и состояние СБУшников: знает ли президент содержание своих законов
Віталій Шабунін
Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
15 мая , 13:39 Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
Ростислав Струтинський