Выпуск новостей за 12:00: Второй этап ослабления карантина. Жуткое убийство на Житомирщине
В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 12:00 – в Украине стартовал второй этап ослабления карантина. Поэтому заработает городской, пригородный и внутриобластной транспорт. Возле пруда на Житомирщине киевлянин расстрелял 7 друзей. В полиции сообщили, что сейчас открыто уголовное производство.
Також у випуску новин на 24 каналі:
В Одесі обвалилась частина аварійного будинку.
Україна передає до Міжнародного трибуналу докази проти Росії.
Україна може отримати 5 мільярдів доларів від МВФ.
Голова Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду у приватній іспанській компанії.
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