Випуск новин за 12:00: Другий етап послаблення карантину. Моторошне вбивство на Житомирщині
У випуску новин за 22 травня станом на 12:00 – в Україні стартував другий етап послаблення карантину. Відтак запрацює міський, приміський та внутрішньообласний транспорт. Біля ставка на Житомирщині киянин розстріляв 7 друзів. У поліції повідомили, що наразі відкрито кримінальне провадження.
Також у випуску новин на 24 каналі:
В Одесі обвалилась частина аварійного будинку.
Україна передає до Міжнародного трибуналу докази проти Росії.
Україна може отримати 5 мільярдів доларів від МВФ.
Голова Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду у приватній іспанській компанії.
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