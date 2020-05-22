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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 12:00: Другий етап послаблення карантину. Моторошне вбивство на Житомирщині

Випуск новин -

У випуску новин за 22 травня станом на 12:00 – в Україні стартував другий етап послаблення карантину. Відтак запрацює міський, приміський та внутрішньообласний транспорт. Біля ставка на Житомирщині киянин розстріляв 7 друзів. У поліції повідомили, що наразі відкрито кримінальне провадження.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Одесі обвалилась частина аварійного будинку.

Україна передає до Міжнародного трибуналу докази проти Росії.

Україна може отримати 5 мільярдів доларів від МВФ.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов займає керівну посаду у приватній іспанській компанії.

 

Теги: Випуск новин
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