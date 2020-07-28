В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 12:00 – на одной из баз отдыха Львовщины утром взорвался автомобиль. Его владелец, 41 летний львовянин, который находился в авто погиб на месте. У народного депутата из фракции "Слуга народа" и председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева обнаружили коронавирус.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Одессе на случай второй волны заболеваний коронавирусом начали разворачивать дополнительные места в больницах. Количество больных коронавирусом снова возросло. 919 новых случаев зафиксировали в Украине за минувшие сутки. Сдвиг по делу Екатерины Гандзюк. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помошника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина. В Высшем антикоррупционном суде рассматривают апелляцию по закрытию дела олигарха Бахматюка о присвоении 1,2 миллиарда гривен стабкредита VAB Банка.