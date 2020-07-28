У випуску новин за 28 липня станом на 12:00 – на одній з баз відпочинку Львівщині вранці вибухнув автомобіль. Його власник, 41 річний львів'янин, який перебував в авто загинув на місці. У народного депутата з фракції "Слуга Народу" та голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева виявили коронавірус.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Одесі на випадок другої хвилі захворювань на коронавірус почали розгортати додаткові місця у лікарнях. Кількість хворих на коронавірус знову зросла. 919 нових випадків зафіксували в Україні за минулу добу. Зрушення у справі Катерини Гандзюк. Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна. У Вищому антикорупційному суді розглядають апеляцію щодо закриття справи олігарха Бахматюка про привласнення 1,2 мільярда гривень стабкредиту VAB Банку.