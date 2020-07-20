В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 12:00 – в Украине и Польше проходят масштабные обыски из-за задержания бывшего главы Укравтодора Славомира Новака. Черные ящики с самолета МАУ доставили в Париж. Сегодня в бюро по расследованию гражданской авиации начнут анализ самописцев.

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ОАЭ запустили зонд на Марс. Ракета, которая несет аппарат "Надежда", стала первой частью марсианской миссии и первой подобной программой в арабском мире.

В Киеве открыли памятник в честь Павла Шеремета, который умер в этот день 4 года назад. Выполнили его в виде белого листа с надписью, что именно там убили журналиста.

Стрельба в Вашингтоне: погиб 1 человек, еще 8 получили ранения. По данным очевидцев, огонь открыли 3 мужчин. 2 из них были вооружены винтовками, а третий – пистолетом.

За сутки в Украине обнаружили 651 нового больного коронавирусом. 560 пациентам удалось выздороветь, 13 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.