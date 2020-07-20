У випуску новин за 20 липня станом на 12:00 – в Україні та Польщі відбуваються масштабні обшуки через затримання колишнього очільника Укравтодору Славоміра Новака. Чорні скриньки з літака МАУ доставили в Париж. Сьогодні у бюро з розслідувань громадської авіації розпочнуть аналіз самописців.

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ОАЕ запустили зонд на Марс. Ракета, яка несе апарат "Надія", стала першою частиною марсіанської місії та першою подібною програмою у арабському світі.

В Києві відкрили пам'ятник на честь Павла Шеремета, який помер у цей день 4 роки тому. Виконали його у вигляді білого аркуша із написом, що саме там вбили журналіста.

Стрілянина у Вашингтоні: загинула 1 людина, ще 8 поранені. За даними очевидців, вогонь відкрили 3 чоловіків. 2 з них були озброєні гвинтівками, а інший – пістолетом.

За добу в Україні виявили 651 нового хворого на коронавірус. 560 пацієнтам вдалося одужати, 13 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.