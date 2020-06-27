В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 13:00 – суд избрал главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню меру пресечения – бывшего чиновника будут держать под стражей 2 месяца. Залог составляет почти 10 миллионов гривен. Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине держится на высоком уровне. За сутки медики обнаружили 948 новых случаев инфицирования, 24 человека умерли, однако 402 – выздоровели.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В шотландском городе Глазго неизвестный мужчина напал с ножом на людей. В результате погибли по меньшей мере трое человек.

Черные ящики со сбитого в Иране самолета МАУ начнут расшифровывать в июле. Об этом сообщило Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине займа в 350 миллионов долларов США. Деньги пойдут на поддержку и развитие экономики нашей страны.