Випуск новин за 13:00: Арешт голови Кіровоградської ОДА. COVID-19 в Україні
У випуску новин за 27 червня станом на 13:00 – суд обрав голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід – колишнього посадовця триматимуть під вартою 2 місяці. Застава складає майже 10 мільйонів гривень. Рівень захворюваності на коронавірус в Україні тримається на високому рівні. За добу медики виявили 948 нових випадків інфікування, 24 людини померли, проте 402 – одужали.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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Світовий банк ухвалив рішення про надання Україні позики в 350 мільйонів доларів США. Гроші підуть на підтримку й розвиток економіки нашої країни.