У випуску новин за 27 червня станом на 13:00 – суд обрав голові Кіровоградської ОДА Андрію Балоню запобіжний захід – колишнього посадовця триматимуть під вартою 2 місяці. Застава складає майже 10 мільйонів гривень. Рівень захворюваності на коронавірус в Україні тримається на високому рівні. За добу медики виявили 948 нових випадків інфікування, 24 людини померли, проте 402 – одужали.

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