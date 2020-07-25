В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 13:00 – в этом году Украина примет участие в детском Евровидении 2020, которое состоится 29 ноября в Польше. "Россия, просыпайся!", "Путин – вор!" С такими лозунгами несколько тысяч жителей Хабаровска вышли на свою очередную акцию протеста против смены власти в регионе.

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Операция "Безопасное шоссе". В Нацполиции анонсируют масштабные проверки на дорогах. Все из-за увеличения количества аварий в последнее время.

На трассе Киев – Чернигов столкнулись легковушка, грузовик и микроавтобус. По предварительной информации, из автобуса, который вез людей с моря в Чернигов, госпитализированы по меньшей мере 9 человек, среди которых есть дети. Водитель легковушки скончался на месте.

Ищут с собаками, беспилотниками и вертолетами: на Полтавщине третьи сутки продолжаются поиски террориста Романа Скрипника.