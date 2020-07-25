У випуску новин за 25 травня станом на 13:00 – цього року Україна візьме участь у дитячому Євробаченні 2020, що відбудеться 29 листопада в Польщі. "Росіє, прокидайся!", "Путін – крадій!" З такими гаслами кілька тисяч жителів Хабаровська вийшли на свою чергову акцію протесту проти зміни влади у регіоні.

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Операція "Безпечне шосе". В Нацполіції анонсують масштабні перевірки на дорогах. Все через збільшення кількості аварій останнім часом.

На трасі Київ – Чернігів зіштовхнулись легковик, вантажівка та пасажирський мікроавтобус. За попередньою інформацією, з автобуса, який віз людей з моря у Чернігів, госпіталізовано щонайменше 9 осіб, серед яких є діти. Водій легковика помер на місці.

Шукають з собаками, безпілотниками та гелікоптерами: на Полтавщині третю добу тривають пошуки терориста Романа Скрипника.