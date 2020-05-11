Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 13:00: Гибель украинского моряка. Ситуация на фронте

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 13:00 – у берегов Мексики обнаружили тело украинского моряка, который работал на грузовом судне. Местные правоохранительные органы начали расследование причин трагедии. За прошедшие сутки российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе 15 раз. Украинские военные отвечали на провокации огнем.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Иранские военные обстреляли собственный корабль. По данным арабских СМИ, погибли около 40 человек. Однако официальные представители Минобороны страны заявляют о 19 жертвах.

Президентские выборы в Польше, запланированные на вчера, признаны несостоявшимися. Такое решение объявила местная Национальная избирательная комиссия.

С сегодняшнего дня в Украине официально ослабляют карантин. Свою работу восстанавливают магазины непродовольственных товаров, стоматологии, салоны красоты и адвокаты.

Кремль возмутился поздравлениями Белого дома по случаю Дня победы во Второй мировой. Ведь в тексте нет упоминания о России.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Мексика Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новости о коронавирусе 11 мая: ослабление карантина и высокая заболеваемость в России
сегодня , 14:00 Новости о коронавирусе 11 мая: ослабление карантина и высокая заболеваемость в России
Василь Денисюк
Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
сегодня , 12:00 Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
Наталія Кадя
Поломавшийся локдаун: как Украина начинает выход из карантина
сегодня , 11:45 Поломавшийся локдаун: как Украина начинает выход из карантина
Михайло Дубинянський