Выпуск новостей за 13:00: Гибель украинского моряка. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 13:00 – у берегов Мексики обнаружили тело украинского моряка, который работал на грузовом судне. Местные правоохранительные органы начали расследование причин трагедии. За прошедшие сутки российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе 15 раз. Украинские военные отвечали на провокации огнем.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Иранские военные обстреляли собственный корабль. По данным арабских СМИ, погибли около 40 человек. Однако официальные представители Минобороны страны заявляют о 19 жертвах. Президентские выборы в Польше, запланированные на вчера, признаны несостоявшимися. Такое решение объявила местная Национальная избирательная комиссия. С сегодняшнего дня в Украине официально ослабляют карантин. Свою работу восстанавливают магазины непродовольственных товаров, стоматологии, салоны красоты и адвокаты. Кремль возмутился поздравлениями Белого дома по случаю Дня победы во Второй мировой. Ведь в тексте нет упоминания о России.