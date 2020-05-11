Випуск новин за 13:00: Загибель українського моряка. Ситуація на фронті

У випуску новин за 11травня станом на 13:00 – біля берегів Мексики виявили тіло українського моряка, який працював на вантажному судні. Місцеві правоохоронні органи почали розслідування причин трагедії. Минулої доби російські найманці порушили режим припинення вогню на Донбасі 15 разів. Українські військові відповідали на провокації вогнем.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Іранські військові обстріляли власний корабель. За даними арабських ЗМІ, загинуло приблизно 40 людей. Проте офіційні представники Міноборони країни заявляють про 19 жертв.

Президентські вибори у Польщі, заплановані на учора, визнані такими, що не відбулися. Таке рішення оголосила тамтешня Національна виборча комісія.

Від сьогодні в Україні офіційно послаблюють карантин. Свою роботу відновлюють магазини непродовольчих товарів, стоматології, салони краси та адвокати.

Кремль обурився привітаннями Білого дому з нагоди Дня перемоги у Другій світовій. Адже у тексті немає згадки про Росію.