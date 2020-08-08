В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 13:00 – сегодня журналист-расследователь Михаил Ткач нашел в своем доме признаки прослушивающих устройств. Он сразу же сообщил в полицию. Сегодня мир вспоминает годовщину вторжения кремлевских войск в Южную Осетию.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Во Франции родились 12 тысяч розовых фламинго.

Задержанных накануне в Минске журналистов отпустили и отправили в Одессу. Скорее всего это была реакция белорусских властей на эфир телеканала "Настоящее время".

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 19 с половиной миллионов. За последние сутки заболели более 280 тысяч человек и более 6 тысяч скончались. США остается лидером по количеству инфицированных.