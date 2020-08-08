Выпуск новостей за 13:00: Годовщина нападения Кремля на Тбилиси. Прослушивание журналиста
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 13:00 – сегодня журналист-расследователь Михаил Ткач нашел в своем доме признаки прослушивающих устройств. Он сразу же сообщил в полицию. Сегодня мир вспоминает годовщину вторжения кремлевских войск в Южную Осетию.
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