У випуску новин за 8 серпня станом на 13:00 – сьогодні журналіст-розслідувач Михайло Ткач знайшов у своєму помешканні ознаки прослуховуючих пристроїв. Він одразу ж повідомив у поліцію. Сьогодні світ згадує річницю вторгнення кремлівських військ до Південної Осетії.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Франції народилися 12 тисяч рожевих фламінго.

Затриманих напередодні в Мінську журналістів відпустили і вислали до Одеси. Найімовірніше це була реакція білоруської влади на ефір телеканалу "Настоящее время".

Кількість інфікованих COVID-19 в світі перевищила 19 з половиною мільйонів. За останню добу захворіли понад 280 тисяч людей та понад 6 тисяч померли. США залишається лідером за кількістю інфікованих.