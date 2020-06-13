В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 13:00 – французские текстильные компании забили свои склады более 20 миллионами масок. Теперь предприятия просят правительство помочь им реализовать излишки. Мариуполь празднует годовщину освобождения от оккупации. 6 лет назад украинские войска отстояли город от российского агрессора.

Також у випуску новин на 24 каналі: Володимир Зеленський перейшов на режим онлайн-роботи та скасував всі поїздки після того, як у його дружини виявили COVID-19. З 15 червня Греція офіційно відкриває туристичний сезон. Росія назвала атомну субмарину ім'ям князя Київської Русі Володимира. Засідання суду у справі активіста Сергія Стерненка перенесли на 15 червня.