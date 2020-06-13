У випуску новин за 13 червня станом на 13:00 – французькі текстильні компанії забили свої склади понад 20 мільйонами масок. Тепер підприємства просять уряд допомогти їм реалізувати надлишки. Маріуполь святкує річницю звільнення від окупації. 6 років тому українські війська відстояли місто в російського агресора.

Також у випуску новин на 24 каналі: Володимир Зеленський перейшов на режим онлайн-роботи та скасував всі поїздки після того, як у його дружини виявили COVID-19. З 15 червня Греція офіційно відкриває туристичний сезон. Росія назвала атомну субмарину ім'ям князя Київської Русі Володимира. Засідання суду у справі активіста Сергія Стерненка перенесли на 15 червня.