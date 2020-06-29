В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 13:00 – от коронавируса в мире умерли уже более полумиллиона человек. В целом болезнь подхватили более 10 миллионов. Из-за обвала на шахте "Привольнянская" в Лисичанске погиб горняк. Еще одного удалось вытащить на поверхность из-под завалов.

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В Гонконге во время протестов арестовали более полусотни человек. Люди митинговали против введения нового законодательства, которое должно уменьшить автономию города.