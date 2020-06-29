У випуску новин за 29 червня станом на 13:00 – від коронавірусу у світі померли вже понад пів мільйона людей. Загалом, хворобу підхопили більше ніж 10 мільйонів. Через обвал на шахті "Привільнянська" у Лисичанську загинув гірник. Ще одного вдалось витягти на поверхню з-під завалів.

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