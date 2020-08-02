В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 13:00 – в Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют 8 тысяч человек. Огонь разрушил почти десяток домов. Сейчас пламенем охвачено 46 квадратных километров угодий. На юго-востоке Индии обрушился кран, 11 человек погибли. Инцидент произошел, когда 20 работников устанавливали конструкцию.

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