У випуску новин за 2 серпня станом на 13:00 – у Каліфорнії через лісові пожежі евакуюють 8 тисяч людей. Вогонь зруйнував майже десяток будинків. Наразі полум'ям охоплено 46 квадратних кілометрів угідь. На південному сході Індії обвалився кран, 11 людей загинули. Інцидент стався, коли 20 працівників встановлювали конструкцію.

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Таїланд затопило: кілька тисяч будинків пішли під воду внаслідок шторму Хугапіт, який вразив північ країни. Стихія принесла із собою рясні опади та сильний вітер. Про жертв наразі не повідомляють.

Під час протесту проти карантинних обмежень у Берліні потерпіли 18 поліцейських. Правоохоронці вирішили розігнати натовп, оскільки люди були без масок та не дотримувалися соціальної дистанції.

Українські прикордонники отримали нові штурмові гвинтівки. Зараз на озброєні в них здебільшого старі "автомати Калашникова", тож нові UAR-15 з часом мають повністю їх замінити.

Після важкої хвороби зупинилося серце українського захисника Андрія Гергерта, відомого серед військових за позивним "Червень". Раніше у нього діагностували рак шлунку.