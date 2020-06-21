В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 13:00 – в Москве из-за непогоды улицы стали похожи на реки и образовались километровые пробки. Город накрыли обильные ливни и град. За несколько часов стихия парализовала город. В Реддинге, что в США, на людей напал неизвестный с ножом. По меньшей мере 3 человека погибли. Еще 3 получили тяжелые ранения и находятся в больнице.

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В Беларуси на митингах задержали по меньшей мере 270 человек. Из них 150 – в Минске, остальные в других городах.

В Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке. В результате трагедии умерли по меньшей мере 2 человека.

В Минюсте показали самые дорогие камеры в СИЗО. О них рассказал министр юстиции Денис Малюська.