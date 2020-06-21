У випуску новин за 21 червня станом на 13:00 – у Москві через негоду вулиці стали схожі на річки та утворились кілометрові затори. Місто вкрили рясні зливи та град. За кілька годин стихія паралізувала місто. У Реддінгу, що у США, на людей напав невідомий з ножем. Щонайменше 3 людей загинули. Ще 3 отримали важкі поранення та перебувають у лікарні.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Білорусі на мітингах затримали щонайменше 270 людей. З них 150 – у Мінську, решта в інших містах.

У Києві трапився потужний вибух у багатоповерхівці. Внаслідок трагедії померли щонайменше 2 людини.

У Мін'юсті показали найдорожчі камери у СІЗО. Про них розповів міністр юстиціі Денис Малюська.