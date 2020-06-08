В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 13:00 – шторм Кристобаль принес в США обильные осадки и мощный ветер. Местами его скорость достигает 85 километров в час. Власти эвакуировали жителей маленьких городков, расположенных на побережье. Для 2,5 миллионов совершеннолетних украинцев, имеющих инвалидность, выборы превращаются в испытания. Ведь часто в участках нет лифтов, а пандусы – редкость.

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В Киеве частично возобновляет работу городская электричка. Заработал транспорт в направлениях Троещины и станции Почайной – однако с некоторыми ограничениями.

В Миннеаполисе, где убили темнокожего американца Джорджа Флойда, расформировывают полицию. Соответствующее решение принял совет города. За это свои голоса отдали 9 из 13 ее членов.

Судмедэксперты сообщили детали о смерти ребенка в нелегальном детсаду Запорожье. Они пришли к выводу, что 1-летняя Олеся погибла в результате несчастного случая.

В Гааге начался второй этап слушаний по делу о сбитии самолета рейса МН17. Сам процесс транслируют онлайн. Заседание началось с выступления стороны защиты.