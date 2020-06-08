У випуску новин за 8 червня станом на 13:00 – шторм Крістобаль приніс у США рясні опади та потужний вітер. Місцями його швидкість сягає 85 кілометрів на годину. Влада евакуювала жителів маленьких містечок, розташованих на узбережжі. Для 2,5 мільйонів повнолітніх українців, які мають інвалідність, вибори перетворюються на випробування. Адже часто у дільницях немає ліфтів, пандуси – також рідкість.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Києві частково відновлює роботу міська електричка. Запрацював транспорт в напрямках Троєщини та станції Почайної, проте – з деякими обмеженнями.

У Міннеаполісі, де вбили темношкірого американця Джорджа Флойда, розформовують поліцію. Відповідне рішення ухвалила рада міста. За це свої голоси віддали 9 з 13 її членів.

Судмедексперти повідомили деталі про смерть дитини в нелегальному дитсадку Запоріжжя. Вони дійшли висновку, що 1-річна Олеся загинула внаслідок нещасного випадку.

У Гаазі розпочався другий етап слухань у справі про збиття літака рейсу МН17. Сам процес транслюють онлайн. Засідання почалося з виступу сторони захисту.