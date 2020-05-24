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СМЕРТЬ ВАЛЕРИЯ ДАВИДЕНКО МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 13:00: Новые случаи COVID-19 в Украине. Смерть "аллигатора Гитлера"

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В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 13:00 – количество новых случаев заболевания коронавирусом сокращается уже третий день подряд. В целом по стране за прошедшие сутки зафиксировали 406 случаев инфицирования. В Московском зоопарке от старости умер 84-летний аллигатор, переживший битву за Берлин.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У московському зоопарку помер 84-річний алігатор, який пережив битву за Берлін. Плазун за прізвисько Сатурн помер від старості. 

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі зросла до понад 5,3 мільйона людей. Загинули від хвороби майже 350 тисяч пацієнтів. 

Іспанський уряд дозволив відновити матчі в прем'єр-лізі. Втім, поки не пояснюють деталей: зокрема, чи дозволять фанатам вболівати на трибунах.

З 1 червня у Ватикані після трьох місяців карантину планують відкрити музеї. Відвідувачі повинні носити захисні маски, їм мірятимуть температуру.

 

Теги: Новости России Новости Украины Мир животных Выпуск новостей
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