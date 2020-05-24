Выпуск новостей за 13:00: Новые случаи COVID-19 в Украине. Смерть "аллигатора Гитлера"

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 13:00 – количество новых случаев заболевания коронавирусом сокращается уже третий день подряд. В целом по стране за прошедшие сутки зафиксировали 406 случаев инфицирования. В Московском зоопарке от старости умер 84-летний аллигатор, переживший битву за Берлин.

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У московському зоопарку помер 84-річний алігатор, який пережив битву за Берлін. Плазун за прізвисько Сатурн помер від старості.

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