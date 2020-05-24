Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 13:00: Нові випадки COVID-19 в Україні. Смерть "алігатора Гітлера"

Випуск новин -

У випуску новин за 24 травня станом на 13:00 – кількість нових випадків захворювання на коронавірус скорочується вже третій день поспіль. Загалом по країні за минули добу зафіксували 406 випадків інфікування. У московському зоопарку від старості помер 84-річний алігатор, який пережив битву за Берлін.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У московському зоопарку помер 84-річний алігатор, який пережив битву за Берлін. Плазун за прізвисько Сатурн помер від старості. 

Кількість хворих на коронавірус COVID-19 у світі зросла до понад 5,3 мільйона людей. Загинули від хвороби майже 350 тисяч пацієнтів. 

Іспанський уряд дозволив відновити матчі в прем'єр-лізі. Втім, поки не пояснюють деталей: зокрема, чи дозволять фанатам вболівати на трибунах.

З 1 червня у Ватикані після трьох місяців карантину планують відкрити музеї. Відвідувачі повинні носити захисні маски, їм мірятимуть температуру.

 

Теги: Новини Росії Новини України Світ тварин Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хай прибуде з вами сила: чому здоровий сон необхідний для роботи мозку
сьогодні , 12:00 Хай прибуде з вами сила: чому здоровий сон необхідний для роботи мозку
Наталія Кадя
Апетити Путіна та мрії США: яка ціна останнього ядерного договору
23 травня , 22:14 Апетити Путіна та мрії США: яка ціна останнього ядерного договору
Анатолій Максимов
Zoom: які є ризики та як безпечно використовувати додаток
23 травня , 22:00 Zoom: які є ризики та як безпечно використовувати додаток
Роман Чорненький