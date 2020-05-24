Випуск новин за 13:00: Нові випадки COVID-19 в Україні. Смерть "алігатора Гітлера"

У випуску новин за 24 травня станом на 13:00 – кількість нових випадків захворювання на коронавірус скорочується вже третій день поспіль. Загалом по країні за минули добу зафіксували 406 випадків інфікування. У московському зоопарку від старості помер 84-річний алігатор, який пережив битву за Берлін.

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