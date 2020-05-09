Выпуск новостей за 13:00: Обострение на Донбассе. Нарушения из-за 9 мая

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 13:00 – уже вторые сутки на Донбассе существенное обострение. Боевики стреляют из минометов почти по всей линии фронта. Ранены 4 украинских военных. В Украине фиксируют нарушения во время празднования 9 мая. Так, по центру Киева следовали машины с советскими песнями и символикой.

Также в выпуске на 24 канале:

Сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день приурочен к подписанию представителями нацистской Германии, союзниками и СССР Акта о капитуляции страны-агрессора.

В Мелитополе полиция задержала пенсионера, который размахивал запрещенным красным флагом с советской звездой.

Уже вторые сутки подряд фиксируется рекордное количество выздоровевших от коронавируса. Только за прошлый день вылечились 310 пациентов.

В Украине вскоре возобновят авиарейсы в Прагу. С 24 мая компания Czech Airlines будет осуществлять перелеты по маршруту Прага – Киев – Прага.