Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 13:00: Обострение на Донбассе. Нарушения из-за 9 мая

- Читати новину українською
Випуск новин з Тетяною Шевченко
Випуск новин з Тетяною Шевченко / 24 канал

В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 13:00 – уже вторые сутки на Донбассе существенное обострение. Боевики стреляют из минометов почти по всей линии фронта. Ранены 4 украинских военных. В Украине фиксируют нарушения во время празднования 9 мая. Так, по центру Киева следовали машины с советскими песнями и символикой.

Также в выпуске на 24 канале:

Сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день приурочен к подписанию представителями нацистской Германии, союзниками и СССР Акта о капитуляции страны-агрессора.

В Мелитополе полиция задержала пенсионера, который размахивал запрещенным красным флагом с советской звездой.

Уже вторые сутки подряд фиксируется рекордное количество выздоровевших от коронавируса. Только за прошлый день вылечились 310 пациентов.

В Украине вскоре возобновят авиарейсы в Прагу. С 24 мая компания Czech Airlines будет осуществлять перелеты по маршруту Прага – Киев – Прага.

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: 9 мая Война на Донбассе Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Коронавирус и СССР: что общего?
сегодня , 12:00 Коронавирус и СССР: что общего?
Андрій Любка
Измена или победа: что означает изменение программы кредитования МВФ
сегодня , 06:35 Измена или победа: что означает изменение программы кредитования МВФ
Юлія Поскробок
Новости про коронавирус 8 мая: антирекорд на Львовщине, лето не убьет COVID-19
сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 8 мая: антирекорд на Львовщине, лето не убьет COVID-19
Соломія Ніколайчук