Випуск новин за 13:00: Загострення на Донбасі. Порушення через 9 травня

У випуску новин за 9 травня станом на 13:00 – вже другу добу поспіль на Донбасі суттєве загострення. Бойовики гатять з мінометів майже по всій лінії фронту. Поранено 4 українських військових. В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.

Також у випуску на 24 каналі:

Сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день приурочений до підписання представниками нацистської Німеччини, союзниками та СРСР Акту про капітуляцію країни-агресора.

У Мелітополі поліція затримала пенсіонера, який розмахував забороненим червоним прапором із радянською зіркою.

Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість одужавших від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів.

В Україні незабаром відновлять авіарейси до Праги. З 24 травня компанія Czech Airlines буде здійснювати перельоти за маршрутом Прага – Київ – Прага.