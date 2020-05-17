Выпуск новостей за 13:00: Открытие бизнеса в США. Восстановление работы транспорта
В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 13:00 – в США начал открываться бизнес. После ослабления ограничений, связанных с пандемией, многие штаты постепенно возвращаются к обычной жизни. Министерство здравоохранения просит правительство запустить общественный транспорт уже на следующей неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако, точной даты открытия метро он не назвал
Також у випуску на 24 каналі:
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