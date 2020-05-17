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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 13:00: Открытие бизнеса в США. Восстановление работы транспорта

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В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 13:00 – в США начал открываться бизнес. После ослабления ограничений, связанных с пандемией, многие штаты постепенно возвращаются к обычной жизни. Министерство здравоохранения просит правительство запустить общественный транспорт уже на следующей неделе. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Однако, точной даты открытия метро он не назвал

Також у випуску на 24 каналі:

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Великого терору – політичних репресій СРСР.

На Черкащині рибоохоронці уже зупинили 25 браконьєрів та витягнули із Дніпра 50 кілометрів сіток.

У Львові запрацював автокінотеатр. Квитки можна придбати лише онлайн, перевіряють їх безконтактно, а виходити із машин глядачам заборонено.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Новости США Транспорт Выпуск новостей
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