Випуск новин за 13:00: Відкриття бізнесу у США. Відновлення роботи транспорту

У випуску новин за 17 травня станом на 13:00 – у США почав відкриватися бізнес. Після послаблення обмежень, пов'язаних з пандемією, багато штатів поступово повертаються до звичайного життя. Міністерство охорони здоров'я просить уряд запустити громадський транспорт вже на наступному тижні. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Однак, точної дати відкриття метро він не назвав.

Також у випуску на 24 каналі: Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв Великого терору – політичних репресій СРСР. На Черкащині рибоохоронці уже зупинили 25 браконьєрів та витягнули із Дніпра 50 кілометрів сіток. У Львові запрацював автокінотеатр. Квитки можна придбати лише онлайн, перевіряють їх безконтактно, а виходити із машин глядачам заборонено.