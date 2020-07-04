В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 13:00 – в России вступили в силу изменения к конституции страны. Поправки, за которые проголосовали 1 июля, дают еще больше полномочий Путину. В Берлине завершилась встреча политических советников нормандской четверки. Переговоры длились 11 часов.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Загострення на фронті. Ворог посилив обстріли. Цієї доби штаб ООС зафіксував 20 атак. Один армієць поранений. Бойовики гатили з мінометів різних калібрів по Оріховому, Зайцевому, Авдіївці, Південному і по Хутору Вільний.

У Білорусі ОМОН розігнав акцію солідарності з політв'язнями. На день незалежності країни пройшла демонстрація проти політичних переслідувань режиму Олександра Лукашенка.

Президент Володимир Зеленський попросив розібратися з ДБР щодо вилучення військових приладів – клістронів.

Від початку пандемії, в Україні коронавірус діагностували 47 677 людям. COVID-19 забрав життя понад тисячі українців, але 21 155 інфікованих змогли одужати.