У випуску новин за 4 липня станом на 13:00 – в Росії набрали чинності зміни до конституції країни. Поправки, за які проголосували 1 липня, дають ще більше повноважень Путіну. У Берліні завершилася зустріч політичних радників нормандської четвірки. Перемовини тривали 11 годин. Учасники дійшли згоди щодо додаткових зусиль для забезпечення повного режиму припинення вогню на Донбасі.

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Загострення на фронті. Ворог посилив обстріли. Цієї доби штаб ООС зафіксував 20 атак. Один армієць поранений. Бойовики гатили з мінометів різних калібрів по Оріховому, Зайцевому, Авдіївці, Південному і по Хутору Вільний.

У Білорусі ОМОН розігнав акцію солідарності з політв'язнями. На день незалежності країни пройшла демонстрація проти політичних переслідувань режиму Олександра Лукашенка.

Президент Володимир Зеленський попросив розібратися з ДБР щодо вилучення військових приладів – клістронів.

Від початку пандемії, в Україні коронавірус діагностували 47 677 людям. COVID-19 забрав життя понад тисячі українців, але 21 155 інфікованих змогли одужати.