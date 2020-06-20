В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 13:00 – исследователи и историки отмечают, что Путин в своей статье о Второй мировой войне пытается переписать историю, возлагая ответственность на Запад. В эфире 24 канала журналисты рассказали, придерживаются ли карантина жители Киева и Львова.

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