Випуск новин за 13:00: Скандальна стаття Путіна. Карантин в Україні
У випуску новин за 20 червня станом на 13:00 – дослідники та історики відзначають, що Путін у своїй статті про Другу світову війну намагається переписати історію, покладаючи відповідальність на Захід. В ефірі 24 каналу журналісти розповіли, чи дотримуються карантину мешканці Києва та Львова.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Двоє військовий неподалік Новотошківського підіорвались на міні, коли проводили розвідку. На щастя, обійшлись пораненнями.
Лідери ЄС подовжили санкції проти Росії через відсутність прогресу у "мінських угодах". Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Під час затримання чоловік, який викрав 4 мільйона у Дніпрі, вихопив свій пістолет і кілька разів вистрелив в одного з поліцейських. Коп, стікаючи кров'ю, надягнув на зловмисника кайданки. На жаль, згодом він помер.