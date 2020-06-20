У випуску новин за 20 червня станом на 13:00 – дослідники та історики відзначають, що Путін у своїй статті про Другу світову війну намагається переписати історію, покладаючи відповідальність на Захід. В ефірі 24 каналу журналісти розповіли, чи дотримуються карантину мешканці Києва та Львова.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні знизилась кількість нововиявлених хворих на коронаврус після рекордного зростання. Відтак, цієї доби інфікувалась 841 людина, 9 померли від ускладнень, 373 пацієнти одужали.

Чорногорія дозволила в'їзд українцям. Кордони відкрили також громадянам Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Ізраїлю, Польщі, Румунії та Італії.