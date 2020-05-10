Выпуск новостей за 13:00: Судьба "Северного потока-2". Похищение украинца пиратами

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 13:00 – судьбу российского "Северного потока-2" решат в Германии до конца мая. Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник. По словам дипломата, пока строительство остановили. Все из-за американских санкций, введенных в 2020 году. У берегов Африки пираты похитили украинца, который был членом экипажа грузового судна.

Також у випуску новин на 24 каналі: Тисячі німців по всій країні вийшли на акції протесту. Німеччина знову запрошує українських заробітчан. Тамтешні фермери потребують допомги українців не зважаючи на пандемію. Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.