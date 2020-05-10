Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 13:00: Судьба "Северного потока-2". Похищение украинца пиратами

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 13:00 – судьбу российского "Северного потока-2" решат в Германии до конца мая. Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник. По словам дипломата, пока строительство остановили. Все из-за американских санкций, введенных в 2020 году. У берегов Африки пираты похитили украинца, который был членом экипажа грузового судна.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Тисячі німців по всій країні вийшли на акції протесту.

Німеччина знову запрошує українських заробітчан. Тамтешні фермери потребують допомги українців не зважаючи на пандемію.

Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.

Теги: Северный поток-2 Пираты Африка Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
сегодня , 10:30 Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова
Новости коронавируса 9 мая: умерли братья-медики, когда будет вторая волна заболевших
сегодня , 06:00 Новости коронавируса 9 мая: умерли братья-медики, когда будет вторая волна заболевших
Альона Захарова
Созданный (не) Богом
9 мая , 22:58 Созданный (не) Богом