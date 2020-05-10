Выпуск новостей за 13:00: Судьба "Северного потока-2". Похищение украинца пиратами
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 13:00 – судьбу российского "Северного потока-2" решат в Германии до конца мая. Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник. По словам дипломата, пока строительство остановили. Все из-за американских санкций, введенных в 2020 году. У берегов Африки пираты похитили украинца, который был членом экипажа грузового судна.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Тисячі німців по всій країні вийшли на акції протесту.
Німеччина знову запрошує українських заробітчан. Тамтешні фермери потребують допомги українців не зважаючи на пандемію.
Відсьогодні у Києві відкриють ще 19 продовольчих ринків. У КМДА озвучили, де саме запрацюють базари і які будуть вимоги до них.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 06:57 Унитаз и "фекалии в голове": 9 мая в Праге разгорелся новый скандал вокруг памятника Коневу
сегодня , 09:05 Главные новости 9 мая: День победы и нарушения, трагедия на "Академике Вернадском"
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
Ни о чем не жалею: эмоциональное заявление Сенцова в шестую годовщину его ареста14:32
-
Украина запретила выезд заробитчан без отдельного разрешения МИД, – посольство Великобритании14:26
-
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали14:14
-
блогПутин боится второй перестройки, или Реинкарнация СССР обнуленным